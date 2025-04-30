У будь-який час, – Ф'юрі натякнув на трилогію з Усиком

Британський боксер та колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі непрозоро натякнув на можливе повернення заради третього бою з Олександром Усиком.

Слова спортсмена наводить The Stomping Ground.

"Двічі бив цього покидька. І світ це знає! Коли завгодно та де завгодно. Влітку. У Британії, наприклад, на очах у 100 000 вболівальників", – заявив Ф'юрі.

Зазначимо, що у квітні 2022 року Ф'юрі вже оголошував про завершення кар'єри після бою з Ділліаном Вайтом, проте згодом британець повернувся до професійного боксу.

Нагадаємо, що минулого року він провів два поєдинки. В обох випадках його суперником був українець Олександр Усик. Перший бій відбувся 18 травня. Ф'юрі зазнав поразки роздільним рішенням суддів та втратив пояс чемпіона WBC.

Реванш відбувся 21 грудня. Українець ще більш переконливо здобув перемогу – всі судді нарахували 116:112 на користь Усика.

Напередодні відбулась пресконференція команд українця та Даніеля Дюбуа, на якій тренер британця звинуватив Олександра в обмані.