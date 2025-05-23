Промо реваншу Усик – Фʼюрі виграло спортивне "Еммі"

Проморолик реваншу між ексчемпіоном світу в надважкій вазі Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) та чемпіоном WBC, WBA, WBO, IBO Олександром Усиком (23-0, 14 КО) виграв спортивне "Еммі".

Про це повідомив голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх.

Ролик, присвячений бою між українцем та британцем здобув перемогу в номінації "Видатний рекламний анонс".

Riyadh Season has officially received Sports Emmys®️ for Outstanding Promotional Announcement—making history for Saudi creativity on the global stage, with its creative partner BigTime Creative Shop, marking the first win ever for the Middle East, Asia, and Africa 💥🏆 pic.twitter.com/fWsEdlAuPI — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 23, 2025

"Riyadh Season офіційно отримав премію спортивного "Еммі" за видатний проморолик, зробивши історичний прорив для саудівської креативності на глобальній арені. Разом із креативним партнером BigTime Creative Shop ця перемога стала першою в історії для Близького Сходу, Азії та Африки", – повідомив Туркі.

Нагадаємо, 13 січня 36-річний Ф'юрі заявив, що йде з професійного боксу.

Минулого року він провів два поєдинки. В обох випадках його суперником був українець Олександр Усик. Перший бій відбувся 18 травня. Ф'юрі зазнав поразки роздільним рішенням суддів та втратив пояс чемпіона WBC.

Реванш відбувся 21 грудня. Українець ще більш переконливо здобув перемогу – всі судді нарахували 116:112 на користь Усика.