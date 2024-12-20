Між командами Усика та Ф’юрі виникла суперечка щодо призначення нового третього судді у реванші

Між командами Олександра Усика та Тайсона Ф’юрі виникла суперечка щодо призначення нового третього судді у реванші.

Про незначний конфлікт між сторонами повідомляє Sky Sports.

Промоутер Ф’юрі Френк Воррен запропонував вирішити це питання підкиданням монетки.

"Один із трьох суддів захворів. Є двоє резервних, обидва прилітають, і ми повинні визначитися, хто з них буде. Ми хочемо одного з них, а інший табір хоче іншого, тому я запропонував нам підкинути монетку", – заявив Воррен.

Промоутер наголосив, що при виборі нового третього судді сторони будуть використовувати здоровий глузд, тому питання буде врегульовано найближчим часом.

"Це питання буде врегульовано. Ми використаємо здоровий глузд, насправді обидва табори є дуже, дуже професійними і знають, що вони повинні робити", – сказав Воррен.

Нагадаємо, бій-реванш між чемпіоном WBA, WBC, WBO та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (22-0, 14 КО) і колишнім чемпіоном Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) відбудеться цієї суботи, 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

У першому поєдинку роздільним рішенням суддів переміг український боксер.

Напередодні став відомий повний склад українських коментаторів вечора боксу.

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