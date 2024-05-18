Лапін у першому раунді нокаутував Пудівітра в андеркарті бою Усик — Ф'юрі

Український боксер Даніель Лапін у першому раунді нокаутував португальця Октавіо Пудівітра в бою за вакантний титул чемпіона за версією WBA Intercontinental у напівважкій вазі.

Українець точним ударом лівою відправив суперника в кут рингу та провів серію ударів, після чого суддя Октавіо вже не зміг продовжувати поєдинок.

Зазначимо, що цей бій відбувався в андеркарті головної події вечора — поєдинку між чемпіоном світу у важкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі, на кону якого стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в найпрестижнішому дивізіоні.

Нагадаємо, за результатами зважування Ф'юрі переважив Усика на 13 кілограмів, його вага склала 118,8 кг проти 105,9 кг в українця.