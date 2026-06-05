Троє українських боксерів вилетіли із чільної 15-ки рейтингу WBO

Світова боксерська організація (WBO) оприлюднила оновлений рейтинг боксерів, які виступають у напівсередній, середній та напівважкій вазі.

Про це інформує сайт WBO.

Одразу троє українців залишили свої позиції у чільній 15-ці. Сергій Богачук втратив свою п'яту сходинку після поразки технічним нокаутом від американця Шейна Мозлі-молодшого у шостому раунді. Перед цим боксер із США ще й відправив українця у нокдаун.

Лідер його дивізіону є представник Куби Йоенлі Ернандес.

Ідентичний сценарій є у Карена Чухаджяна, який також розгубив п'яте місце, вилетівши із 15-ки рейтингу WBO у напівсередній вазі. Нагадаємо, що Карен 16 травня із двома нокдаунами програв ірландцю Педді Доновану у претендентському поєдинку за версією IBF.

Чухаджян зізнався, що це фіаско відкинуло його назад, але не вибило зі шляху до мрії.

Першу сходинку у цьому дивізіоні займає колишній абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес, а чемпіоном ваги є Хамза Шираз.

Щодо Лапіна, то Даніель в андеркарді вечора боксу у Гізі 23 травня, зазнав першої поразки на профі-рингу. Його кривдником став француз Бенджамін Мендеса Тані. Ця болюча поразка викинула 28-річного українського боксера із чільної 15-ки напівважкої ваги.