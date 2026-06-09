Троє українських боксерів вилетіли із 15-ки рейтингу WBC

Світова боксерська рада (WBC) оприлюднила оновлений рейтинг боксерів у декількох вагових категоріях.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Одразу троє українців залишили свої позиції у чільній 15-ці. Сергій Богачук (27-4, 24 KO) втратив свою шосту сходинку після поразки технічним нокаутом від американця Шейна Мозлі-молодшого (23-5, 13 KO). Лідером його дивізіону є представник Казахстану Мейрім Нурсултанов.

Ідентичний сценарій стався і з Кареном Чухаджяном (24-4, 13 КО). Він втратив свою 11-ту позицію в напівсередній вазі після поразки ірландцю Педді Доновану (15-2, 11 КО) у елімінаторі IBF, а очолює рейтинг Конор Бенн.

Також більше не у чільній 15-ці свого дивізіону Даніель Лапін (13-1, 5 КО). Він раніше замикав рейтинг найкращих боксерів напівважкої ваги, але після першої поразки на профі-рингу від француза Бенджаміна Мендеса Тані (10-1, 3 КО) значно втратив свої позиції.