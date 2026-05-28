Наче якась містика: Богачук – про поразку від Мозлі-молодшого

Український боксер середньої ваги Сергій Богачук (27-4, 24 KO) назвав причини поразки у бою з американцем Шейном Мозлі-молодшим (23-5, 13 KO).

Його слова передає Sport-express.

"Чесно, цей бій був дуже важким. Я сам не розумію, чому так сталося. До бою з Адамсом я вже відчував, що треба міняти вагу. У попередніх боях, коли виходив у ринг, почувався свіжим, легким.

Бої з Адамсом і Бутаєвим пройшли добре. А тут – ніби якийсь змучений був. У нього, звісно, були сильні удари, але в мене було таке відчуття, що я просто не встигав відновлюватися. Після того, як втомився, ці удари вже стали дуже тяжкими для мене. Не знаю, чому так. Наче якась містика. Наче хтось наврочив.

Бо кемп пройшов дуже класно. Спаринги були чудові. Я почувався прекрасно, працював із хлопцями рівня Мозлі, а деякі були навіть сильніші. І всі казали, що я маю проходити його без проблем. А тут такий сюрприз.

Він виявився набагато міцнішим. І ще хочу сказати — він виглядав дуже важким. Я пробував його зрушити, а він стояв, як камінь. Думаю, на бій він вийшов кілограмів на десять важчим, мінімум. Прямо дуже великий був. Мені було важко його рухати", – сказав боксер.