Усик очолив рейтинг найкращих супертяжів світу

Британський портал TalkSPORT опублікував рейтинг 10 найкращих супертяжів світу станом на вересень 2026 року.

Про це повідомляє сайт.

У чільну десятку увійшли боксери, які проводили поєдинки протягом останніх 12 місяців. Також були враховані результати бійців, які вони продемонстрували.

Список очолив Олександр Усик, який у травні 2026-го достроково переміг Ріко Верховена.

Також у чільну трійку увійшли чемпіон світу за версією WBO Даніель Дюбуа та володар поясу WBC Агіт Кабаєл.

Цікаво, що у рейтинг не потрапив Ентоні Джошуа, який у липні 2026-го переміг нокаутом у другому раунді албанця Крістіана Пренгу.

Чільна десятка найкращих супертяжів світу

Олександр Усик Даніель Дюбуа Агіт Кабаєл Філіп Хргович Фабіо Вордлі Тайсон Ф'юрі Френк Санчес Джозеф Паркер Мозес Ітаума Мурат Гассієв

Раніше Усик потрапив у 20-ку рейтингу найвпливовіших людей сучасного боксу.

Навколо непереможеного українця з'являється все більше чуток та розмов. Олександр заявляв про бажання побоксувати проти Деонтея Вайлдера. Це міг би бути фінальний бій у кар'єрі Усика. Авторитетний журнал The Ring з посиланням на слова директора команди українця Сергія Лапіна повідомляв, що двобій Усик – Вайлдер повинен відбутися у березні 2027 року у США.

Водночас останніми днями несеться інформація про можливу трилогію Олександра проти Ф'юрі, яку йому запропонував британець. Українець вже відповів "Циганському королю", на що Тайсон відреагував, додавши, що трилогія вже у розробці. Британський супертяж готує шалену пропозицію досі непереможеному українському бійцю.