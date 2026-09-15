Усик очолив рейтинг найкращих супертяжів світу
Британський портал TalkSPORT опублікував рейтинг 10 найкращих супертяжів світу станом на вересень 2026 року.
Про це повідомляє сайт.
У чільну десятку увійшли боксери, які проводили поєдинки протягом останніх 12 місяців. Також були враховані результати бійців, які вони продемонстрували.
Список очолив Олександр Усик, який у травні 2026-го достроково переміг Ріко Верховена.
Також у чільну трійку увійшли чемпіон світу за версією WBO Даніель Дюбуа та володар поясу WBC Агіт Кабаєл.
Цікаво, що у рейтинг не потрапив Ентоні Джошуа, який у липні 2026-го переміг нокаутом у другому раунді албанця Крістіана Пренгу.
Чільна десятка найкращих супертяжів світу
- Олександр Усик
- Даніель Дюбуа
- Агіт Кабаєл
- Філіп Хргович
- Фабіо Вордлі
- Тайсон Ф'юрі
- Френк Санчес
- Джозеф Паркер
- Мозес Ітаума
- Мурат Гассієв
Раніше Усик потрапив у 20-ку рейтингу найвпливовіших людей сучасного боксу.
Навколо непереможеного українця з'являється все більше чуток та розмов. Олександр заявляв про бажання побоксувати проти Деонтея Вайлдера. Це міг би бути фінальний бій у кар'єрі Усика. Авторитетний журнал The Ring з посиланням на слова директора команди українця Сергія Лапіна повідомляв, що двобій Усик – Вайлдер повинен відбутися у березні 2027 року у США.
Водночас останніми днями несеться інформація про можливу трилогію Олександра проти Ф'юрі, яку йому запропонував британець. Українець вже відповів "Циганському королю", на що Тайсон відреагував, додавши, що трилогія вже у розробці. Британський супертяж готує шалену пропозицію досі непереможеному українському бійцю.