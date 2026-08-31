Усик наступний бій проведе з Вайлдером – Ring Magazine

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) наступний бій проведе проти Деонтея Вайлдера (45-4-1, 43 КО).

Про це повідомляє Ring Magazine з посиланням на слова директора команди українця Сергія Лапіна.

Очікується, що поєдинок відбудеться у США в березні 2027 року.

Зазначимо, що Олександр Усик востаннє виходив на ринг 23 травня. Тоді він достроково переміг Ріко Верховена.

Після тієї битви український боксер відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів. Він заявив, що не йде зі спорту й у нього залишився "Last Dance".