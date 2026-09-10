Катерина Усик вразила новою фотосесією з Парижа: жовта сукня, метро та вогні Ейфелевої вежі

Дружина українського чемпіона світу з боксу Олександра Усика Катерина знову порадувала своїх підписників ефектними кадрами із закордонної подорожі.

Цього разу Катерина поділилася новою атмосферною фотосесією з одного з найромантичніших міст світу — Парижа.

На світлинах дружина Усика позує у яскравій жовтій сукні на тлі паризького метро. Образ вийшов особливо ефектним завдяки контрасту між яскравим вбранням та атмосферою французької столиці.

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Також Катерина показала кадри з модних паризьких ресторанів, де продовжила ділитися атмосферою своєї подорожі.

Не обійшлося й без одного із головних символів Парижа. Дружина Усика показала миготливі вогні Ейфелевої вежі, додавши до своєї фотодобірки ще більше романтики та французького шарму.

Нагадаємо, напередодні Катерина Усик потішила підписників романтичною публікацією з чоловіком.

Раніше повідомлялося, що дружина боксера поділилася ефектними знімками з водного скутера.