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Усик дав пораду футболістам Полісся після перемоги в Кубку України

Денис Іваненко — 10 вересня 2026, 07:34
Усик дав пораду футболістам Полісся після перемоги в Кубку України
Олександр Усик
Денис Дідківський

Колишній абсолют Олександр Усик звернувся до гравців Полісся після перемоги над Кудрівкою (2:0) в матчі 1/16 фіналу Кубка України.

Його слова передає пресслужба "вовків".

Боксер привітав команду в роздягальні та розповів, у чому футболістам житомирського клубу треба вдосконалюватись.

"Хочу подякувати хлопцям за перемогу та за те, що вони роблять. Хочеться, щоб ви були сміливіше, один одному допомагати та не виключатися в якихось моментах.

Інколи бувають такі моменти, десь м'яч пішов – ви виключаєтесь. Ніфіга не виключаємось! Продовжуємо далі, один одному підказали. Ніяких емоцій, тільки праця. А тут вже можемо емоції робити. Дякую", – сказав Усик.

Зазначимо, що цей поєдинок через повітряну тривого завершився після 23:00. Голами в ньому відзначились Микола Гайдучик і Леандро Андраде.

Раніше Усик зізнався, чи планує все ще дебютувати за Полісся в офіційному матчі. Віцепрезидент "вовків" дав чітку відповідь.

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