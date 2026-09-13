Усик потрапив у топ-20 найвпливовіших людей боксу

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) посів 18-те місце у рейтингу найвпливовіших людей сучасного боксу.

Українець увійшов до списку BN50 (The Boxing News Power List), який щороку формує авторитетне видання Boxing News.

До рейтингу потрапляють не лише боксери, а й промоутери, функціонери та інші представники індустрії, які мають значний вплив на розвиток професійного боксу.

Колишні суперники Усика – британці Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) та Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) — розташувалися на 14-му та 15-му місцях відповідно.

Варто зазначити, що це не перше масштабне визнання впливу Усика у 2026 році. У червні український боксер також потрапив до списку TIME100 Most Influential People in Sports, який складає журнал TIME.

Додамо, що Олександр востаннє виходив на ринг 23 травня 2026 року, коли достроково переміг Ріко Верховена.