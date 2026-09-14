Непереможений американець розповів, чи готовий вийти у ринг проти Усика

Чемпіон WBA та WBO у важкій вазі Давід Бенавідес (32-0, 26 КО) розповів, коли очікувати його переходу у гевівейт, пригадавши Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Його слова передає журналіст The Ring Майк Коппінджер.

Американський боксер запевнив, що ніколи не відмовиться від нагоди побитися з непереможеним українцем, але наразі він комфортно почувається у важкій вазі.

"Я чудово почуваюся у цьому дивізіоні, бо мені не потрібно зганяти вагу. Я ніколи раніше не почувався так добре, як перед останнім боєм. Зараз я хочу бути чемпіоном тут, але якщо з'явиться можливість провести бій з Усиком, я точно від неї не відмовлюся", – сказав Бенавідес.

Нагадаємо, що у своєму крайньому поєдинку Девід нокаутував у 6-му раунді Гільберто Раміреса у Лас-Вегасі.

Раніше повідомлялося, що команда американського бійця продовжує марити боєм проти Усика, який хотіла б організувати у травні 2027 року. Батько та наставник Бенавідеса вже робив публічною свою переписку з головою генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-аш-Шейхом, у якій закликав домовитися про зустріч проти 39-річного українця.

Цікаво, якщо команді американського боксера не вдасться вдарити по руках щодо протистояння з Олександром, то вона перемкнеться на варіант із Джеєм Опетаєю. Вже була інформація, що Туркі особисто зацікавлений у дуелі Усик – Бенавідес.

Водночас українець проявляв бажання побоксувати проти Деонтея Вайлдера. Однак останнім часом все більше чуток з'являється навколо потенційної трилогії з Тайсоном Ф'юрі.