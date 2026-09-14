Я тебе дістану – в рингу або в полі: російський супертяж зі зброєю в руках кинув виклик Усику

Російський боксер Артем Суслєнков (15-0, 10 KO) викликав на бій колишнього абсолюта Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Відповідний допис він опублікував в інстаграмі.

Уродженець Волгограда прикріпив фото, на якому стоїть у військовій формі зі зброєю. Непереможений боєць додав також хештег #БоксВнеПолитики.

"Усику, я тебе дістану – або в рингу, або в полі. Досить гучних слів. Якщо ми боксери – давай вирішувати все в рингу. Без політики, без гасел та без зайвих розмов.

І я закликаю всіх сміливих і рішучих людей, які готові взяти на себе організацію цього бою: зробіть його реальністю та впишіть своє ім'я в історію боксу. Я готовий. Усику, тепер слово за тобою", – написав Суслєнков.