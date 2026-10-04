Ібрагімович відзначив 45-річчя, придбавши собі Ferrari за понад 3 млн євро

Колишній нападник збірної Швеції та Мілана Златан Ібрагімович розкішно відсвяткував своє 45-річчя. Футболіст, відомий любов'ю до дорогих автомобілів, поповнив свою колекцію ексклюзивним Ferrari F80.

Ferrari F80 — найновіший флагманський дорожній гіперкар італійської марки, який представили у 2024 році як наступника легендарної LaFerrari. Базова вартість автомобіля становить 3,6 мільйона євро, а його тираж обмежений лише 799 екземплярами.

Через надзвичайну рідкісність на вторинному ринку ціна Ferrari F80 може сягати 5,5-7 мільйонів доларів. Тож нове придбання Ібрагімовича стало ще одним надзвичайно дорогим і ексклюзивним автомобілем у його колекції.

Нагадаємо, Ібрагімович завершив професійну кар'єру у червні 2023 року, однак із футболом не попрощався. Наразі швед залишається у структурі Мілана та працює старшим радником RedBird Capital і Джеррі Кардинале.

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Минулого року зірковий швед аналогічним чином привітав себе зі святом. Златан придбав собі унікальний суперкар за майже 4 млн доларів.