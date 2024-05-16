Брат Ф'юрі: Тайсон "переїде" Усика в бою за титул WBC

Британський боксер Томмі Ф'юрі вважає, що його брат Тайсон (34-0-1, 24 КО) у бою за титул WBC впевнено переможе чемпіона WBA, WBO, IBF та IBO в надважкій вазі українця Олександра Усика (21-0, 14 КО).

"Це найкращий Тайсон, якого ми бачили. Він гострий, мов бритва, він зосереджений. Знаєте, всі бачили на фотографіях як він старанно тренувався до бою.

Якщо він продемонструє психологічну стійкість, а зараз це так і є, то не бачу, хто міг би побити брата з минулих або нинішніх бійців.

Вважаю, що він "переїде" Усика. У "День Тайсона" його неможливо побити", — заявив молодший брат відомого боксера.