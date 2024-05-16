Брат Ф'юрі: Тайсон "переїде" Усика в бою за титул WBC
Британський боксер Томмі Ф'юрі вважає, що його брат Тайсон (34-0-1, 24 КО) у бою за титул WBC впевнено переможе чемпіона WBA, WBO, IBF та IBO в надважкій вазі українця Олександра Усика (21-0, 14 КО).
"Це найкращий Тайсон, якого ми бачили. Він гострий, мов бритва, він зосереджений. Знаєте, всі бачили на фотографіях як він старанно тренувався до бою.
Якщо він продемонструє психологічну стійкість, а зараз це так і є, то не бачу, хто міг би побити брата з минулих або нинішніх бійців.
Вважаю, що він "переїде" Усика. У "День Тайсона" його неможливо побити", — заявив молодший брат відомого боксера.
Нагадаємо, промоутер Усика Олександр Красюк прокоментував втрату ваги Ф'юрі, а також відреагував на конфлікт із командою Тайсона.
Джон Ф’юрі вдарив головою одного з членів команди українця та отримав розсічення. Після інциденту Тайсон жорстко прокоментував поведінку батька.
Бій Усик — Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року в Саудівській Аравії. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.