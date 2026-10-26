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Модрич перевершив рекорд Ібрагімовича в Серії А

Олег Дідух — 26 жовтня 2026, 12:11
Модрич перевершив рекорд Ібрагімовича в Серії А
Лука Модрич
Getty Images

Півзахисник Мілана та збірної Хорватії Лука Модрич встановив новий рекорд Серії А за кількістю аситсів, здійснених у віці понад 40 років.

Про це повідомляє Opta.

Напередодні Мілан у 8 турі Серії А на виїзді обіграв Удінезе 2:0. Модрич вийшов у основі команди Рубена Аморіма та провів на полі всі 90 хвилин. Саме з його передачі на шостій хвилині Крістіан Пулішич відкрив рахунок у матчі.

Для Модрича цей асист став четвертим у Серії А після досягнення 40-річного віку, що є рекордом для італійського чемпіонату. Попередній рекорд (3 асисти після 40 років) належав легендарному шведському форварду Златану Ібрагімовичу та був встановлений також у складі Мілана.

Зазначимо, що Модрич перейшов у Мілан влітку 2025 року незадовго до свого 40-го дня народження.

Златан Ібрагімович Мілан Лука Модрич

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