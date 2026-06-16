Непереконливо пригадав Усика: Ф'юрі розкрив свої плани у боксі

Колишній чемпіон світу у гевівейті Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) поділився своїми планами до кінця кар'єри.

Його слова передає iFL TV.

Британський супертяж назвав поєдинки, які його цікавлять, анонсувавши черговий відхід на пенсію.

"Мене цікавлять великі бої. У мене залишилося мало часу. Я хочу битися з Джошуа і, можливо, реванш з Усиком. Або якщо ні, то з будь-ким, хто має пояс. От і все", – заявив Тайсон.

"Циганський король" переконаний, що британська битва проти Ентоні Джошуа завершиться на його користь. Ф'юрі на сто відсотків вірить у свою дострокову перемогу нокаутом, відзначивши слабке підборіддя в Ей Джея.

Тайсон додав, що під час їх двобою усі побачать, що час Джошуа у професійному боксі вже минув.

Нагадаємо, що Джошуа та Ф'юрі підписали контракт на проведення двобою у четвертому кварталі 2026 року. За інформацією промоутера Френка Воррена, мегафайт відбудеться в жовтні 2026 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Також вже заговорили про можливе проведення двобою у США, однак інсайдер Ден Рафаель вже спростував ці чутки.

Колишній чемпіон світу у легкій та першій напівсередній вазі Теофімо Лопес назвав фаворита британської дуелі. Натомість голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх анонсував новини щодо поєдинку між зірковими британцями.

Раніше промоутер Едді Гірн відзначив цінність бою Джошуа – Ф'юрі, а також зробив прогноз на протистояння зірок британського боксу.