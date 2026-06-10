Світ завмре, коли ці двоє стануть один навпроти одного: Гірн – про цінність бою Джошуа проти Ф'юрі

Промоутер Едді Гірн припустив, чи є британська битва між Тайсоном Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) та Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) більшою зараз, ніж будь-коли раніше.

Його слова наводить The Ring.

На його думку, в Ей Джей було трохи більше імпульсу для такої битви у 2021 році, аніж зараз. На це також вплинула трагедія, у яку Ентоні потрапив наприкінці 2025-го.

"Але якщо згадати бій із Джейком Полом минулого року – це був не найкращий поєдинок усіх часів, але з погляду популярності він фактично повернув Джошуа на вершину боксу. А Ф'юрі тепер став ще більш впізнаваною фігурою завдяки своєму шоу на Netflix. Тому, як на мене, завжди знайдуться люди, які скажуть: "Цей бій уже не такий великий, як раніше". Але повірте мені: світ завмре, коли ці двоє стануть один навпроти одного. Коли вони вийдуть у ринг у листопаді, про цей бій писатимуть на перших шпальтах усіх національних газет. Це беззаперечно найбільший бій у сучасному боксі та найбільший бій в історії британського боксу", – сказав промоутер.

Голова компанії "Matchroom Sport" додав, що спершу потрібно, аби Ей Джей та "Циганський король" тріумфували у своїх проміжних поєдинках, які передуватимуть очній битві.

Нагадаємо, що Джошуа і Ф'юрі підписали контракт на проведення двобою у четвертому кварталі 2026 року. За інформацією промоутера Френка Воррена, мегафайт відбудеться в жовтні 2026 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Також вже заговорили про можливе проведення двобою у США.

Раніше колишній чемпіон світу у легкій та першій напівсередній вазі Теофімо Лопес назвав фаворита британської дуелі.