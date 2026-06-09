Бій Джошуа – Ф'юрі може відбутися у США

Британські ексчемпіони світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) та Тайсон Фʼюрі (35-2-1, 24 КО) можуть провести бій на стадіоні "SoFi" у Лос-Анджелесі.

Про це повідомляє BoxingScene.

За даними двох джерел, обізнаних із перебігом переговорів за участю головного спонсора поєдинку та голови Генерального управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейха, стадіон "SoFi Stadium" є пріоритетним варіантом для проведення бою. Про це йшлося під час турніру "Піраміди Гізи" в Єгипті, головною подією якого став поєдинок чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика.

Хоча багато британців хочуть, щоб поєдинок між двома суперниками, дворазовими чемпіонами у важкій вазі, відбувся у Великій Британії, проведення його на відкритому футбольному стадіоні восени або взимку зробить цю велику подію вразливою до негоди. В той час як "SoFi Stadium" є критим стадіоном.

Зазначається, що арена на якій відбудеться вісім матчів майбутнього чемпіонату світу з футболу та Суперкубок у лютому, може вмістити 100 000 глядачів.

Ф'юрі раніше вже бився в Лос-Анджелесі, звівши внічию поєдинок із Деонтеєм Вайлдером у 2018 році на арені "Staples Center", яка нині має назву "Crypto.com Arena".

Джошуа провів у США два бої: у грудні минулого року в Маямі він нокаутував Джейка Пола, а в червні 2019 року зазнав сенсаційної поразки від Енді Руїса-молодшого на арені "Медісон-сквер-гарден".

Нагадаємо, Джошуа і Ф'юрі підписали контракт на проведення двобою у четвертому кварталі 2026 року. За інформацією промоутера Френка Воррена, мегафайт відбудеться в жовтні 2026 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.