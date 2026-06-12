Це повна нісенітниця: британський боксер – про суперечку навколо бою Джошуа – Ф'юрі

Британський боксер важкої ваги Томмі Ф'юрі (11-0, 4 КО) розповів про суперечки щодо того, хто буде промоутером поєдинку Тайсона Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) проти Ентоні Джошуа (29-3, 26 КО).

Його слова передає Pro Boxing Fans.

За місце сперечаються топові функціонери – Дейна Вайт, Едді Гірн та Френк Воррен.

"Зараз довкола цього бою стільки інформації. Я просто дивлюся на все це, а потім відключаюся. Тому що інформації так багато, ймовірно, на 90% це повна нісенітниця. Тож я не знаю. Хто б не був промоутером, йому пощастить", – сказав Томмі.

Ф'юрі зізнався, що не хоче розкривати секрет щодо суперника "Циганського короля" для проміжного двобою перед битвою з Ей Джеєм.

"Не знаю, друже. Уявлення не маю. Не хочу розпатякати секрети", – зазначив Ф'юрі.

Нагадаємо, що Джошуа та Ф'юрі підписали контракт на проведення двобою у четвертому кварталі 2026 року. За інформацією промоутера Френка Воррена, мегафайт відбудеться в жовтні 2026 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Також вже заговорили про можливе проведення двобою у США, однак інсайдер Ден Рафаель вже спростував ці чутки.

Колишній чемпіон світу у легкій та першій напівсередній вазі Теофімо Лопес назвав фаворита британської дуелі.

Раніше Едді Гірн відзначив цінність бою Джошуа – Ф'юрі, а також зробив прогноз на протистояння зірок британського боксу.