Завдяки роботі з Усиком: американський боксер спрогнозував переможця бою Джошуа – Ф'юрі

Колишній чемпіон світу у легкій та першій напівсередній вазі Теофімо Лопес (22-2, 13 КО) розповів, хто для нього буде фаворитом у британській битві між Тайсоном Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) та Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО).

Його цитує Boxing News Online.

Американський боксер зробив ставку на Ей Джея. На думку Теофімо, робота під керівництвом команди Олександра Усика піде на руку Джошуа.

"Я б поставив на перемогу Джошуа над Ф'юрі. Думаю, що завдяки роботі з Усиком у них є хороший план на бій. Я помітив великі зміни після бою з Джейком Полом: він набагато більше рухається, знаходить свій ритм, і це створить більше проблем для Ф'юрі", – заявив Лопес.

Нагадаємо, що Джошуа і Ф'юрі підписали контракт на проведення двобою у четвертому кварталі 2026 року. За інформацією промоутера Френка Воррена, мегафайт відбудеться в жовтні 2026 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

Напередодні британської битви обидва супертяжі проведуть проміжні поєдинки. 25 липня Джошуа зустрінеться із албанцем Крістіаном Пренгою в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), а наступний суперник Ф'юрі досі невідомий.

Раніше Воррен заявив, що опонентом "Циганського короля" точно не стане Енді Руїс. Також у пресі з'явився коментар Ентоні, який анонсував закінчення кар'єри.