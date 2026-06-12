Джошуа – про дітей Усика: Вони знатимуть, що дядько Ей Джей приділяв їм весь свій час

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) пригадав, як побув у ролі няні, зігравши у баскетбол із синами Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Його слова передає The Ring.

Британець відзначив дітей українського чемпіона, які закохані у спорт. Ей Джей переконаний, що у майбутньому вони знатимуть, що він приділяв їм увесь свій вільний час.

"Так, його діти класні. У мене є багато часу для його дітей. Вони в захваті. Вони люблять спорт. У них чисті серця. Його діти чудові. І в мене є весь свій час для них. Коли я постарію, вони стануть наступним поколінням. Вони піклуватимуться про нас. Тож треба інвестувати в молодь, бро. Я не відвертаюся від молоді, бо одного дня вони будуть такими, як я, і вони знатимуть, що дядько Ей Джей приділяв їм весь свій час, коли вони були малими. Тож я інвестую свій час у молодь", – сказав Джошуа.

Нагадаємо, що британський супертяж готувався у таборі Усика до попереднього свого двобою проти Джейка Пола, якого він нокаутував у 6-му раунді. Після чого Ентоні продовжив перебувати у тренувальному таборі непереможеного українця.

Наступний бій Джошуа проведе 25 липня, коли поб'ється проти албанця Крістіана Пренги у саудівському Ер-Ріяді. Це буде проміжний бій для Ентоні перед битвою проти Тайсоном Ф'юрі.

Раніше промоутер Едді Гірн припустив, як би закінчився двобій між Джошуа та Ріко Верховеном.