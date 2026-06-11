Гірн дав впевнений прогноз на переможця битви Джошуа – Ф'юрі

Промоутер Едді Гірн поділився думкою щодо потенційного переможця британської дуелі Ентоні Джошуа (29-3, 26 КО) проти Тайсона Ф'юрі (25-2-1, 24 КО).

Його слова наводить The Ring.

Голова компанії "Matchroom Sport" вважає, що Ей Джей відправить "Циганського короля" у нокаут, а після перемоги Тайсона над Арсланбеком Махмудовим ще більше переконався у правильності своєї думки.

"Я завжди вважав, що Джошуа нокаутує Ф'юрі. Завжди. І після того, як я подивився бій із Махмудовим, я переконаний у цьому ще більше. При цьому я очікую, що у можливому поєдинку з Джошуа Ф'юрі буде мати кращий вигляд, ніж у бою з Махмудовим. Але я просто вірю, що якщо Ентоні підійде до цього бою впевненим у собі та своїх силах, то він зупинить Тайсона достроково. Я завжди так думав, а зараз упевнений у цьому більше, ніж будь-коли", – сказав Гірн.

Раніше Гірн відзначив цінність двобою Джошуа – Ф'юрі.

Нагадаємо, що британські супертяж підписали контракт на проведення двобою у четвертому кварталі 2026 року. За інформацією промоутера Френка Воррена, мегафайт відбудеться в жовтні 2026 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Також вже заговорили про можливе проведення двобою у США, однак інсайдер Ден Рафаель вже спростував ці чутки.

Колишній чемпіон світу у легкій та першій напівсередній вазі Теофімо Лопес назвав фаворита британської дуелі.