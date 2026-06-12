Гірн назвав умову бою Джошуа з Ф'юрі у США

Едді Гірн, промоутер ексчемпіона світу Ентоні Джошуа, відреагував на можливу організацію бою проти Тайсона Фʼюрі компанією Zuffa Boxing Дейни Вайта в США.

Його слова передає EverythingBoxing.

"Слухайте, сталося ось що. Дейна Вайт сказав Туркі Аль аш-Шейху: "Вам треба провести цей вечір у Вегасі". Він навіть вийшов на керівництво MGM Grand, намагаючись переконати Туркі розглянути Вегас як місце проведення. Хоча, знову ж таки, він взагалі не має жодного права в це втручатися.

А ще він сказав, що Едді Хірн не вів переговори щодо цього бою, і це просто брехня. Або він повністю відірваний від реальності, або це найбільший патологічний брехун, якого я зустрічав у своєму житті. Звісно, саме ми вели переговори щодо всього контракту, і тривали вони три або чотири місяці.

У контракті не лише прописано, що Дейна Вайт, Zuffa і TKO не можуть мати жодного стосунку до цього вечора, там також сказано, що за бажанням Ентоні Джошуа і Matchroom цей бій має відбутися у Великій Британії", – сказав промоутер.