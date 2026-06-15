Ф’юрі припустив участь Трампа в організації бою з Джошуа

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) розкрив деталі організації поєдинку проти Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO).

Про це британський боксер розповів у коментарі iFL TV.

Президент США Дональд Трамп може стати промоутером битви двох британців.

"Мені байдуже, хто буде промоутером. Чесно кажучи, я чув, що промоутером буде Дональд Трамп. Думаю, це буде як шоу на газоні біля Білого дому. Ось що я чув. Знову ж таки – хто, що, як? Усе стане зрозуміло з часом.

Неважливо, хто саме буде промоутером. Я просто приходжу, мені дають гроші, і я влаштовую шоу. Тому мені насправді байдуже, хто буде промоутером шоу. Хто хоче викласти найбільший чек, хто хоче влаштувати найбільшу подію, той може бути моїм промоутером. Якщо ви хочете викласти найбільший чек і стати найбільшим промоутером усіх часів, то звертайтесь", – заявив Ф'юрі.