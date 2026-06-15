Туркі анонсував велике оголошення щодо бою Джошуа – Ф'юрі

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх анонсував новини щодо поєдинку між двома ексчемпіонами світу у надважкій вазі – Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Відповідний допис він зробив у соцмережі X, відреагувавши на перший за останні п'ять років візит Ф'юрі до США.

"Будь ласка, брате. Ласкаво просимо назад до Америки, Тайсоне Ф'юрі. Незабаром ми зробимо велике оголошення щодо твого бою з Ентоні Джошуа", – написав Туркі.

Нагадаємо, що Джошуа та Ф'юрі підписали контракт на проведення двобою у четвертому кварталі 2026 року. За інформацією промоутера Френка Воррена, мегафайт відбудеться в жовтні 2026 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Також вже заговорили про можливе проведення двобою у США, однак інсайдер Ден Рафаель вже спростував ці чутки.

Раніше Едді Гірн відзначив цінність бою Джошуа – Ф'юрі, а також зробив прогноз на протистояння зірок британського боксу.