Ф'юрі натякнув, що для нього Усик – це запасний варіант
Тайсон Ф'юрі
Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) продовжив наполягати, що хоче битися з Ентоні Джошуа (29-4, 26), але готовий розглянути варіант і з Олександром Усиком (24-0, 15 КО).
Про це "Циганський король" сказав журналістам Figth Hub TV, йдучи на прессконференцію після бою з Арсланбеком Махмудовим.
"Мене цікавить тільки Ей Джей, і якщо Ей Джей не хоче битися, тобто Усик, з яким у нас рівні шанси!" – заявив Тайсон Ф'юрі.
Щоправда, на самій прессконференції Ф'юрі був категоричним: або Джошуа, або завершення кар'єри.
Нагадаємо, Тайсон після своєї перемоги закликав Джошуа піднятися на ринг і погодитися на поєдинок. Ентоні показав у відповідь на це середній палець.
Згодом Ей Джей заявив, що "Ф'юрі працює на нього". Стримінговий сервіс Netflix зробив анонс, що бій між ними пройде восени.