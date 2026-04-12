Ф'юрі натякнув, що для нього Усик – це запасний варіант

Руслан Травкін — 12 квітня 2026, 05:25
Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) продовжив наполягати, що хоче битися з Ентоні Джошуа (29-4, 26), але готовий розглянути варіант і з Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

Про це "Циганський король" сказав журналістам Figth Hub TV, йдучи на прессконференцію після бою з Арсланбеком Махмудовим.

"Мене цікавить тільки Ей Джей, і якщо Ей Джей не хоче битися, тобто Усик, з яким у нас рівні шанси!" – заявив Тайсон Ф'юрі.

Щоправда, на самій прессконференції Ф'юрі був категоричним: або Джошуа, або завершення кар'єри.

Нагадаємо, Тайсон після своєї перемоги закликав Джошуа піднятися на ринг і погодитися на поєдинок. Ентоні показав у відповідь на це середній палець.

Згодом Ей Джей заявив, що "Ф'юрі працює на нього". Стримінговий сервіс Netflix зробив анонс, що бій між ними пройде восени.

