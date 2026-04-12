Джошуа показав Ф'юрі середній палець у відповідь на виклик на бій

Британський боксер Ентоні Джошуа потужно відшив Тайсона Ф'юрі після жорсткого виклику на бій.

Напередодні Ф'юрі впевнено переміг Арсланбека Махмудова одноголосним рішенням суддів, але головне шоу розпочалося вже після фінального гонгу.

У своєму фірмовому стилі Тайсон одразу перейшов до треш-току, викликавши на бій Ентоні Джошуа. Британець сипав гучними заявами, звертаючись безпосередньо до суперника, який у цей момент перебував у залі. Джошуа ж, на відміну від емоційного Ф'юрі, зберігав повний спокій і не відповідав ні словом.

Однак фінал цієї сцени вийшов більш ніж красномовним. Коли Ф'юрі вкотре перейшов на особистості, Джошуа просто мовчки підняв середній палець, і цього вистачило, щоб зал вибухнув реакцією.

Нагадаємо, на бій з росіянином Тайсон вийшов на ринг у шортах, де на поясі було прізвище легендарного боксера Ріккі Гаттона, який не так давно пішов з життя.

Також Фʼюрі вийшов на бій з Арсланбеком Махмудовим у боксерках, присвячених Гаттону.