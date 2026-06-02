WBC дала Усику 30 днів: українця зобов'язали провести бій проти Кабаєла

Олександр Булава — 2 червня 2026, 19:45
Світова боксерська рада (WBC) зобов'язала чемпіона організації у надважкій вазі Олександра Усика наступний бій провести проти Агіта Кабаєла.

Про це повідомив німецький боксер в Інстаграм.

Згідно з рішенням WBC, Усик і Кабаєл мають 30 днів для досягнення домовленості щодо поєдинку.

"Словами неможливо описати, що для мене означає цей момент... Тепер усе залежить від Усика. У нього є 30 днів, щоб погодитися.

Якщо він цього не зробить, я стану повноцінним чемпіоном світу за версією WBC", – сказав Кабаєл.

Нагадаємо, що Кабаєл вийшов на ринг після переможного бою Усика проти Ріко Верховена, кинувши виклик Олександру. Водночас боксер із Криму погодився на ідею побитися проти непереможеного представника з Німеччини, попросивши Туркі Аль-аш Шейха зайнятися організацією цієї битви.

Агіт вже навіть назвав бажані місця проведення для такої дуелі, а шотландський тренер Біллі Нельсон висловився про можливий двобій.

