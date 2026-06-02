WBC дала Усику 30 днів: українця зобов'язали провести бій проти Кабаєла

Світова боксерська рада (WBC) зобов'язала чемпіона організації у надважкій вазі Олександра Усика наступний бій провести проти Агіта Кабаєла.

Про це повідомив німецький боксер в Інстаграм.

Згідно з рішенням WBC, Усик і Кабаєл мають 30 днів для досягнення домовленості щодо поєдинку.

"Словами неможливо описати, що для мене означає цей момент... Тепер усе залежить від Усика. У нього є 30 днів, щоб погодитися.

Якщо він цього не зробить, я стану повноцінним чемпіоном світу за версією WBC", – сказав Кабаєл.