Джошуа розповів, у чому спрогресував під керівництвом команди Усика

Ексчемпіон світу Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) висловився про тренування з командою Олександра Усика (25-0, 16 КО), які розпочав ще у 2025 році.

Його слова передає Matchroom Boxing.

Британець розповів, у чому він став кращим завдяки цій співпраці. Ей Джей назвав декілька аспектів, у яких значно спрогресував.

"Фізична підготовка. Я маю на увазі не лише витривалість для бігу, а саме боксерську функціональну готовність. IQ, коли я говорю про це, я маю на увазі захист, я розумію його. Тепер я знову можу точно читати удари. Мої очі зосереджені, і я знову бачу удари. Я їх бачу. Я дуже добре читаю суперника. Просто мій розум працює саме так. Я не відволікаюсь на інші речі. Я поважатиму все, що роблю в боксі, поважатиму свого опонента та його команду, але я поважатиму й сам бокс. І ось що я покращив – це моя концентрація. Я думаю, коли ти налаштовуєшся на потрібний лад, потрібен певний рівень енергії, щоб стати чемпіоном. Ти не можеш бути нижче за цей рівень, якщо хочеш бути хорошим бійцем. Коли ви спрямовуєте свою енергію у цьому напрямку, все стає легко. І саме туди я знову повністю спрямовую свою енергію в боксі. Я повністю зосереджений, і тому я відчуваю, що знову прогресую", – сказав Джошуа.

Зазначимо, що свій наступний поєдинок Ей Джей проведе 25 липня в Ер-Ріяді. Його суперником стане Крістіан Пренга.

Раніше повідомлялось, як британець відреагував на перемогу Усика над Верховеном. Він також поділився думкою про потенційний реванш.