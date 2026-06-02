Відомий промоутер оцінив реальність проведення бою Усик – Бенавідес

Промоутер Едді Гірн вчергове запевнив, що гіпотетичний бій між чемпіоном світу за версіями WBC, WBA та IBF у гевівейті Олександром Усиком (25-0, 16 КО) та чемпіоном WBA та WBO у важкій вазі, володарем титулу WBC у напівважкій вазі Девідом Бенавідесом (32-0, 26 КО), було б хорошим протистоянням.

Його слова передає Fight Hub TV.

Відомий функціонер припустив, чи зможуть уболівальники боксу колись побачити лобову зустріч цих двох чемпіонів.

"Ні, я думаю, що Бенавідес повинен битися з Мікаеляном за звання абсолютного чемпіона, а потім переможець має битися з Дмитром Біволом", – сказав Гірн.

Раніше голова компанії "Matchroom Sport" запевняв, що Усику було б цікаво побитися з 29-річним непереможеним американцем.

Нагадаємо, що Бенавідес піднявся у крузервейт, де провів поєдинок із Гільберто Раміресом. Він нокаутував суперника в шостому раунді, завдяки чому став чемпіоном світу вже у третьому для себе дивізіоні.

Сам Девід вже реагував на розмови про можливе протистояння з Олександром. Він зізнався, чи готовий прийняти цей виклик найближчим часом.

Натомість Усик нещодавно переміг Ріко Верховена, з яким йому вже приписують реванш. Також серед потенційних суперників є ім'я Агіта Кабаєла. Раніше українець розповідав, що прагне побитися проти переможця дуелі Фабіо Вордлі – Даніель Дюбуа, у якій вже тріумфував "Динаміт", а закінчити кар'єру трилогією проти Тайсона Ф'юрі.