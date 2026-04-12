Ти працюєш на мене: Джошуа різко відповів на виклик від Ф'юрі

Британський боксер Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) пояснив, чому не погодився на бій з Тайсоном Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) відразу після пропозиції від свого земляка.

Про це AJ розповів у коментарі для Netflix відразу після бою Ф'юрі – Махмудов.

"Якщо чесно, я готовий битися з Тайсоном хоч завтра. Для мене це не проблема – це те, чим я займаюся. Я не буду сидіти тут і просто говорити: "Так, я з ним поб'юся". Я тут не заради хайпу – я тут, щоб битися. Контракти будуть надіслані, ми пройдемо всі деталі, і, швидше за все, ви побачите нас у ринзі наступними. Але я не з тих, хто лізе в ринг і кричить комусь в обличчя. Якщо подивитися на мою кар'єру – я ніколи такого не робив. Я не заради хайпу. Я просто подивився бій, побачив те, що побачив, і знаю, що маю зробити, коли зустрінуся з ним у ринзі. Це справедливо".

Джошуа додав, що він завжди "у бізнесі", а Тайсон, навпаки, кілька разів завершував кар'єру, а потім повертався. Ентоні вважає, що саме через такі вчинки саме він має диктувати дії, тому Ф'юрі "працює на нього".

"Він постійно зникає і повертається. Це ж він пішов на пенсію, не я. Я весь цей час у грі – я ніколи не завершував кар'єру. Уже 13 років стою міцно. Це ж питання до нього, правда? Він зникає, повертається, знову зникає, знову повертається. А я – тут, стабільно. Тому я не женуся за славою чи хайпом. Я справжній. Я буду битися з будь-ким, хто стоїть переді мною – з ним чи з іншим суперником, мені байдуже. Я завжди у великих боях – це мій стиль. Я створюю великі бої. Я йому так і сказав: він працює на мене".

Зазначимо, що Netflix уже анонсував поєдинок між ними. Бій має пройти восени.