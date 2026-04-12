Ф'юрі після перемоги над Махмудовим знову готовий піти з боксу

Боксер Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) натякнув, що якщо його наступним суперником не буде Ентоні Джошуа, то він вчергове завершить кар'єру.

Про це "Циганський король" заявив на прессконференції після бою з Арсланбеком Махмудовим. Його слова передає BBC. Деталі додає ESPN.

"Давайте влаштуємо цей бій. Справа ось у чому. Якщо наступним суперником не буде Ентоні Джошуа, я не зацікавлений у боксі", – сказав він.

Він після перемоги закликав Джошуа, який перебував біля рингу, піднятися і погодитися на поєдинок. Ентоні показав у відповідь на це середній палець.

Згодом Ей Джей заявив, що "Ф'юрі працює на нього". Стримінговий сервіс Netflix зробив анонс, що бій між ними пройде восени.

"Я з'їм тисячу великодніх яєць і наберу 35 стоунів (1 стоун = 6,35 кг). Я йду. Мені це не цікаво. Або він, або я знову піду", – додав Ф'юрі.

Колишній чемпіон світу додав, що йому не цікаві нові імена чи рейтинги. Він хоче битися з Джошуа, адже це буде епохальна подія для британського боксу.

"Мене не цікавлять новачки, хтось, хто намагається довести мені свою правоту, мені байдуже. Мене не хвилюють рейтинги. Мене не хвилюють пояси. Зараз мене хвилює лише Ей Джей. Це визначальний бій для британського боксу".

Огляд бою Тайсон Ф'юрі – Арсланбек Махмудов:

Нагадаємо, Ф'юрі переміг Махмудова одноголосним рішенням суддів. Детальна статистика ударів від порталу Compubox підтверджує перевагу британця.