Netflix анонсував бій Джошуа – Ф'юрі

Стримінговий сервіс Netflix анонсував бій колишніх чемпіонів світу надважкої ваги Тайсона Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) та Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО).

Про це йдеться в соцмережі "Х" американської компанії.

It's happening.



Tyson Fury vs. Anthony Joshua. This autumn from the UK. LIVE only on Netflix. pic.twitter.com/tG2CkdDdhK — Netflix (@netflix) April 11, 2026

Деталі не вказані. Сказано, що їхня зустріч відбудеться на території Великої Британії, а Netflix буде офіційним транслятором.

Обидва боксери вже співпрацювали з Netflix. Платформа транслювала бій Джошуа проти Джейка Пола, а також вчорашній бій Тайсона Ф'юрі та Арсланбека Махмудова.

"Циганський король" здобув перемогу над росіянином, який представляє Канаду, одноголосним рішенням суддів.

Огляд бою Тайсон Ф'юрі – Арсланбек Махмудов:

Махмудов демонстрував "ознаки життя" лише перші два раунди. Потім, можливо, "Циганський король" не домінував, але мав відчутну перевагу.

Це підтверджує і детальна статистика ударів від порталу Compubox.

Саме після перемоги Тайсон і звернувся до Ентоні з пропозицією провести зустріч на ринзі.

За кар'єру 37-річний Ф'юрі програвав двічі – обидва рази Олександру Усику. Молодший на рік Джошуа має в пасиві чотири поразки: дві від Усика за очками, а також нокаутом від Ендрі Руїса та Даніеля Дюбуа.

Кілька годин тому Туркі Аль-Шейх говорив, що в найближчі години буде оголошено про "найбільший бій у світі".