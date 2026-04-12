Ф'юрі кинув виклик Джошуа

Тайсон Ф'юрі викликав Ентоні Джошуа на очний бій після того, як за одноголосним рішенням суддів переміг Арсланбека Махмудова.

У ніч із 11-го на 12-те квітня "Циганський король" розклав по частинах російського суперника, який виступає під прапором Канади. Хоч боксери пройшли усю дистанцію у вигляді 12 раундів, але перевага британця була відчутною.

Після яскравої перемоги за очками Тайсон намагався закликати на ринг Ей Джея, який стежив за протистоянням із рингсайду.

Напередодні голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх заговорив про анонс найвеличнішого бою у світі. Багато хто здогадався, що мова йшла про британську битву Ф'юрі та Джошуа.

"Минуло 16 місяців – і ми знову зібрали повний "Тоттенгем Готспур". Але, як я вже казав, спочатку завершу свої справи, а потім поговоримо. Далі я хочу дати вам бій, на який ви всі чекали. Гей, Ей Джей, Ентоні Джошуа – давай дамо фанатам те, чого вони хочуть. Битву Британії. І ось мій виклик: я викликаю тебе, Джошуа, на бій зі мною – Тайсон Ф'юрі. Ти приймаєш мій виклик? Так?" – звернувся Тайсон.

Ф'юрі додав, що фінальне рішення щодо їхнього очного двобою буде за Ей Джеєм, який дуже спокійно відреагував на офіційний виклик "Циганського короля", запевнивши, що готовий побитися із ним хоч завтра.

Нагадаємо, що промоутер Едді Гірн анонсував можливу дуель Ф'юрі – Джошуа, яка може відбутись у грудні 2026 року.