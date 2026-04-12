Ф'юрі – Махмудов: детальна статистика ударів
У Лондоні відбувся бій між Тайсоном Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) та Арсланбеком Махмудовим (21-3, 19 КО).
Перемогу одноголосним рішенням суддів здобув "Циганський Король".
Огляд бою Тайсон Ф'юрі - Арсланбек Махмудов:
За підрахунком системи Compubox перевага британця була домінуючою.
Він загалом доніс до цілі 199 ударів. Ф'юрі влучив 73 джеби (4 у тіло), а також 126 силових, з яких 76 припали в корпус.
Арсланбек діяв значно інертніше. Він за 12 раундів влучив усього 59 разів.
Колишній чемпіон світу Ф'юрі вийшов на ринг уперше з грудня 2024-го року. Тоді він поступився вдруге поспіль Олександру Усику, а потім оголосив про завершення кар'єри.
Заначимо, шо після поєдинку Тайсон в агресивній манері викликав на бій Ентоні Джошуа. Ей Джей у відповідь показав "Циганському королю" середній палець.