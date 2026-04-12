Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Ф'юрі – Махмудов: детальна статистика ударів

Руслан Травкін — 12 квітня 2026, 01:25
The Ring

У Лондоні відбувся бій між Тайсоном Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) та Арсланбеком Махмудовим (21-3, 19 КО).

Перемогу одноголосним рішенням суддів здобув "Циганський Король". 

Огляд бою Тайсон Ф'юрі - Арсланбек Махмудов:

За підрахунком системи Compubox перевага британця була домінуючою.

Він загалом доніс до цілі 199 ударів. Ф'юрі влучив 73 джеби (4 у тіло), а також 126 силових, з яких 76 припали в корпус. 

Арсланбек діяв значно інертніше. Він за 12 раундів влучив усього 59 разів. 

Колишній чемпіон світу Ф'юрі вийшов на ринг уперше з грудня 2024-го року. Тоді він поступився вдруге поспіль Олександру Усику, а потім оголосив про завершення кар'єри.

Заначимо, шо після поєдинку Тайсон в агресивній манері викликав на бій Ентоні Джошуа. Ей Джей у відповідь показав "Циганському королю" середній палець. 

Бокс Тайсон Ф'юрі

Бокс

Останні новини