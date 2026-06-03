Ф'юрі лідер, а Верховен у десятці: оновлений рейтинг WBC із двома українцями в топі
Світова боксерська рада оновила рейтинг найкращих боксерів у надважкій вазі.
Про це повідомляє пресслужба WBC.
Пальму першості утримав Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО), який у травні піднявся на першу сходинку після перемоги над Арсланбеком Махмудовим (21-3, 19 KO). У трійці також залишились після попереднього оновлення Лоуренс Околі (23-1, 17 КО) та Мозес Ітаума (14-0, 12 КО).
Українець Олександр Усик (25-0, 16 КО) продовжує утримувати статус повноцінного чемпіона світу за версією WBC після перемоги над Ріко Верховеном (1-1, 1 КО). Водночас звання тимчасового чемпіона належить німцю Агіту Кабаєлу (27-0, 19 КО).
Варто відзначити потрапляння до рейтингу нідерландського кікбоксера, якого здолав Усик. Він застрибнув одразу на восьму сходинку.
Українець Андрій Новицький (16-0, 12 КО) також залишився у топ-15. Він наразі посідає 12-те місце.
Рейтинг WBC у надважкій вазі
- Чемпіон – Олександр Усик (Україна)
- Тимчасовий чемпіон – Агіт Кабаєл (Німеччина)
- 1. Тайсон Фʼюрі (Велика Британія)
- 2. Лоуренс Околі (Велика Британія)
- 3. Мозес Ітаума (Велика Британія)
- 4. Філіп Хргович (Хорватія)
- 5. Ентоні Джошуа (Велика Британія)
- 6. Френк Санчес (Куба)
- 7. Деонтей Вайлдер (США)
- 8. Ріко Верховен (Нідерланди)
- 9. Ефе Аджагба (Нігерія)
- 10. Річард Ріакпоре (Велика Британія)
- 11. Мартін Баколе (ДР Конго)
- 12. Андрій Новицький (Україна)
- 13. Баходир Жалолов (Узбекистан)
- 14. Гвідо Віанелло (Італія)
- 15. Лабінот Джоджай (Косово)
Нагадаємо, що напередодні був оновлений і рейтинг WBA. В ньому також опинився Ріко Верховен, а лідером є інший британець.