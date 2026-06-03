Ф'юрі лідер, а Верховен у десятці: оновлений рейтинг WBC із двома українцями в топі

Світова боксерська рада оновила рейтинг найкращих боксерів у надважкій вазі.

Про це повідомляє пресслужба WBC.

Пальму першості утримав Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО), який у травні піднявся на першу сходинку після перемоги над Арсланбеком Махмудовим (21-3, 19 KO). У трійці також залишились після попереднього оновлення Лоуренс Околі (23-1, 17 КО) та Мозес Ітаума (14-0, 12 КО).

Українець Олександр Усик (25-0, 16 КО) продовжує утримувати статус повноцінного чемпіона світу за версією WBC після перемоги над Ріко Верховеном (1-1, 1 КО). Водночас звання тимчасового чемпіона належить німцю Агіту Кабаєлу (27-0, 19 КО).

Варто відзначити потрапляння до рейтингу нідерландського кікбоксера, якого здолав Усик. Він застрибнув одразу на восьму сходинку.

Українець Андрій Новицький (16-0, 12 КО) також залишився у топ-15. Він наразі посідає 12-те місце.

Рейтинг WBC у надважкій вазі

Чемпіон – Олександр Усик (Україна)

Тимчасовий чемпіон – Агіт Кабаєл (Німеччина)

1. Тайсон Фʼюрі (Велика Британія)

2. Лоуренс Околі (Велика Британія)

3. Мозес Ітаума (Велика Британія)

4. Філіп Хргович (Хорватія)

5. Ентоні Джошуа (Велика Британія)

6. Френк Санчес (Куба)

7. Деонтей Вайлдер (США)

8. Ріко Верховен (Нідерланди)

9. Ефе Аджагба (Нігерія)

10. Річард Ріакпоре (Велика Британія)

11. Мартін Баколе (ДР Конго)

12. Андрій Новицький (Україна)

13. Баходир Жалолов (Узбекистан)

14. Гвідо Віанелло (Італія)

15. Лабінот Джоджай (Косово)

Нагадаємо, що напередодні був оновлений і рейтинг WBA. В ньому також опинився Ріко Верховен, а лідером є інший британець.