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Ф'юрі лідер, а Верховен у десятці: оновлений рейтинг WBC із двома українцями в топі

Денис Іваненко — 3 червня 2026, 15:24
Ф'юрі лідер, а Верховен у десятці: оновлений рейтинг WBC із двома українцями в топі
Тайсон Ф'юрі
Getty Images

Світова боксерська рада оновила рейтинг найкращих боксерів у надважкій вазі.

Про це повідомляє пресслужба WBC.

Пальму першості утримав Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО), який у травні піднявся на першу сходинку після перемоги над Арсланбеком Махмудовим (21-3, 19 KO). У трійці також залишились після попереднього оновлення Лоуренс Околі (23-1, 17 КО) та Мозес Ітаума (14-0, 12 КО).

Українець Олександр Усик (25-0, 16 КО) продовжує утримувати статус повноцінного чемпіона світу за версією WBC після перемоги над Ріко Верховеном (1-1, 1 КО). Водночас звання тимчасового чемпіона належить німцю Агіту Кабаєлу (27-0, 19 КО).

Варто відзначити потрапляння до рейтингу нідерландського кікбоксера, якого здолав Усик. Він застрибнув одразу на восьму сходинку.

Українець Андрій Новицький (16-0, 12 КО) також залишився у топ-15. Він наразі посідає 12-те місце.

Рейтинг WBC у надважкій вазі

  • Чемпіон – Олександр Усик (Україна)
  • Тимчасовий чемпіон – Агіт Кабаєл (Німеччина)
  • 1. Тайсон Фʼюрі (Велика Британія)
  • 2. Лоуренс Околі (Велика Британія)
  • 3. Мозес Ітаума (Велика Британія)
  • 4. Філіп Хргович (Хорватія)
  • 5. Ентоні Джошуа (Велика Британія)
  • 6. Френк Санчес (Куба)
  • 7. Деонтей Вайлдер (США)
  • 8. Ріко Верховен (Нідерланди)
  • 9. Ефе Аджагба (Нігерія)
  • 10. Річард Ріакпоре (Велика Британія)
  • 11. Мартін Баколе (ДР Конго)
  • 12. Андрій Новицький (Україна)
  • 13. Баходир Жалолов (Узбекистан)
  • 14. Гвідо Віанелло (Італія)
  • 15. Лабінот Джоджай (Косово)

Нагадаємо, що напередодні був оновлений і рейтинг WBA. В ньому також опинився Ріко Верховен, а лідером є інший британець.

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