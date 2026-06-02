Господар не робить зайвих рухів: Джошуа пояснив відмову від битви поглядів з Ф'юрі

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) розповів, чому відмовився від дуелі поглядів із Тайсоном Ф'юрі (35-2-1, 24 КО).

Його слова цитує Sky Sports.

"Господар не робить зайвих рухів. Контракт на той момент не був підписаний, тож я нікуди не пішов. Я не хотів іти в ринг, поки не підписано контракт із Ф'юрі. Я прибув на бій вивчити Ф'юрі, от і все. Тепер контракт підписано, тож усе буде. Запрошую Ф'юрі до себе додому. Господар запрошує його", – сказав Джошуа.

Нагадаємо, що інцидент із суперечкою між Ф'юрі та Джошуа трапився після бою "Циганського короля" з росіянином Арсланбеком Махмудовим. Тоді Тайсон зухвало викликав на ринг Ей Джея. Однак Ентоні відмовився від дуелі поглядів, показавши Ф'юрі середній палець.

Зазначимо, що бій між Ф'юрі та Джошуа запланований на осінь. Наразі немає точної дати поєдинку.

До битви з "Циганським королем" Ей Джей проведе проміжний бій проти албанця Крістіана Пренги (20-1, 20 КО). Цей поєдинок запланований на 25 липня. Боксери вже провели першу дуель поглядів.