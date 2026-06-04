Пітер Ф'юрі пояснив, чому його племінник не зміг здолати Усика

Британський тренер Пітер Ф'юрі висловився про поразки свого племінника Тайсона Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) у двох протистояннях з Олександром Усиком (25-0, 16 КО).

Його слова передає talkSPORT.

Спеціаліст вважає, що команда "Циганського короля" обрала неправильну тактику. Він переконаний, що Тайсон мав тиснути масою та діяти першим номером.

"Ти великий чоловік. Ти вийшов у ринг вагою 127 кг і зробив усе неправильно. Замість того щоб йти вперед, він стояв і відступав. У нього є команда, я нікого не критикую, але його тактика в обох боях була повністю неправильною. Якщо у нас є напівсередньоваговик, який кидає 1000 ударів, і супертяж – невже більший хлопець буде робити те саме або він піде вперед і завдасть один потужний удар.

Вони підійшли до цього неправильно, стратегія була неправильною. Це не означає, що Усик був кращим за нього. Просто неправильна тактика – і таке трапляється. Коли дивишся на Усика, якщо стояти на дистанції та намагатися боксувати з елітним, але легшим боксером, він буде розбирати тебе ударами з усіх боків", – сказав Фʼюрі.