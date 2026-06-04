Якщо влучить правильно, то все може закінчитися одразу: британський тренер – про протистояння Ф'юрі та Джошуа

Пітер Ф'юрі висловився про майбутнє протистояння свого племінника Тайсона Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) проти Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO).

Його слова передає talkSPORT.

Британський тренер розповів, у чому бачить перевагу кожного з бійців. Він вважає, що "Циганський король" має кращі боксерські навички та повинен забирати перемогу за очками.

При цьому фахівець відзначив силу удару Ей Джея. Завдяки панчерському скілу той може достроково виграти битву.

"Я думаю, якщо Тайсон зможе боксувати, ухилятися від атак Джошуа та ловити його на вході, це буде на його користь. Але на користь Ентоні – якщо він влучить і влучить правильно, то все може закінчитися одразу. Ось де ми зараз, тому я вважаю, що це чудовий бій", – сказав Фʼюрі.

Зазначимо, що Джошуа та Ф'юрі вже підписали контракт на бій. Наразі не було оголошено дату протистояння, проте найбільше інсайдів з'являється про листопад.

Нагадаємо, що напередодні було оголошено рейтинги WBC і WBA. "Циганський король" та Ей Джей перебувають в обох у п'ятірці найкращих.