Шакур допомагатиме Полу готуватись до поєдинку з Джервонтою

Чемпіон світу з боксу за версією WBC Шакур Стівенсон приєднається до табору Джейка Пола та готуватиме блогера до поєдинку із Джервонтою Девісом.

Про це повідомив сам шоумен, а згодом підтвердив й боксер.

"У нас у таборі чемпіони світу. У нас тут Монтана Лав, незабаром приїде Шакур Стівенсон. У мене будуть спаринги з бійцями світового рівня, які займаються боксом усе життя", – розповів Пол.

Fire, Get a chance to pick a great business mind brain and help give some game in the process I’m down 🦾 https://t.co/rBQlA1ihlI — Shakur Stevenson (@ShakurStevenson) October 23, 2025

Боксер підтвердив співпрацю та наголосив, що у ній зацікавлені обидві сторони – Шакур хоче почерпнути бізнес-ідеї від Джейка Пола.

Поєдинок Джервонта – Пол відбудеться у п'ятницю, 14 листопада. Зустріч проходитиме на арені "Kaseya Center" у Маямі. Раунди триватимуть по 3 хвилини, а сам двобій буде 10-раундовим.

Раніше Девіс звів внічию поєдинок проти Ламонта Роуча (25-1-2, 10 КО). Їх реванш мав відбутися 16 серпня у Лас-Вегасі, але згодом бій відклали на невизначений час. Також була інформація, що Джервонта обдумує завершення кар'єри.

Щодо Пола, то в попередньому поєдинку Джейк здолав Хуліо Сезара Чавеса-молодшого (54-7-1, 34 КО). Бій пройшов усю дистанцію у 10 раундів та завершився перемогою Пола одноголосним рішенням суддів.

Раніше повідомлялось, що одним з суддів на поєдинку спортсменів буде штучний інтелект.