Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Шакур допомагатиме Полу готуватись до поєдинку з Джервонтою

Володимир Максименко — 24 жовтня 2025, 09:06
Шакур допомагатиме Полу готуватись до поєдинку з Джервонтою
Шакур Стівенсон
Getty Images

Чемпіон світу з боксу за версією WBC Шакур Стівенсон приєднається до табору Джейка Пола та готуватиме блогера до поєдинку із Джервонтою Девісом.

Про це повідомив сам шоумен, а згодом підтвердив й боксер.

"У нас у таборі чемпіони світу. У нас тут Монтана Лав, незабаром приїде Шакур Стівенсон. У мене будуть спаринги з бійцями світового рівня, які займаються боксом усе життя", – розповів Пол.

Боксер підтвердив співпрацю та наголосив, що у ній зацікавлені обидві сторони – Шакур хоче почерпнути бізнес-ідеї від Джейка Пола.

Поєдинок Джервонта – Пол відбудеться у п'ятницю, 14 листопада. Зустріч проходитиме на арені "Kaseya Center" у Маямі. Раунди триватимуть по 3 хвилини, а сам двобій буде 10-раундовим.

Читайте також :
Пол та Джервонта претендуватимуть на "значний бонус" у разі нокауту

Раніше Девіс звів внічию поєдинок проти Ламонта Роуча (25-1-2, 10 КО). Їх реванш мав відбутися 16 серпня у Лас-Вегасі, але згодом бій відклали на невизначений час. Також була інформація, що Джервонта обдумує завершення кар'єри.

Щодо Пола, то в попередньому поєдинку Джейк здолав Хуліо Сезара Чавеса-молодшого (54-7-1, 34 КО). Бій пройшов усю дистанцію у 10 раундів та завершився перемогою Пола одноголосним рішенням суддів.

Раніше повідомлялось, що одним з суддів на поєдинку спортсменів буде штучний інтелект.

Бокс Шакур Стівенсон Джейк Пол Джервонта Девіс

Шакур Стівенсон

Лопес пообіцяв нокаутувати Шакура
Стівенсон: Бій Усик – Алі був би неймовірним
Лопес: Ми повинні оголосити про бій з Шакуром дуже скоро
Чемпіон світу розкритикував бій Пола та Джервонти: "Це схоже на якусь WWE-маячню"
Непереможений Стівенсон дав прогноз на бій між Джервонтою та Полом

Останні новини