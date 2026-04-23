По ньому найменше влучають: ексчемпіон світу Бредлі назвав найкращого боксера сучасності

Колишній американський боксер Тімоті Бредлі розповів, кого вважає найкращим бійцем у світі станом на зараз.

Його слова передає Boxing News.

Ексчемпіон світу виділив свого непереможеного земляка, згадавши, зокрема, й Олександра Усика.

"Шакур Стівенсон – найкращий боєць у світі. У нього немає досягнень рівня Олександра Усика – у плані абсолютного чемпіонства та всього такого, він не зробив усього того, що зробив Наоя Іноуе в легших дивізіонах.

Ні, він цього не робив, але він чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях і він найкращий боєць у світі. По ньому найменше влучають серед усіх боксерів у світі. Він найкращий боєць у світі. Крапка", – сказав Бредлі.