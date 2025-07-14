Реванш Джервонти з Роучем можуть перенести

Бій-реванш між чемпіоном WBA у легкій вазі Джервонтою Девісом (30-0-1, 28 КО) та володарем титулу WBA у другій напівлегкій вазі Ламонтом Роучем (25-1-2, 10 КО).

Про це повідомляє The Ring.

Представники Premier Boxing Champions протягом вихідних працювали над тим, щоб визначити, чи можна запланувати другий бій на 23 чи 30 серпня в Лас-Вегасі.

Спочатку планувала провести реванш за титул WBA у легкій вазі 16 серпня, але після чергового арешту Девіса стало зрозуміло, що проведення бою цього дня малоймовірне.

Видання The Ring також дізналося, що 30-річний Девіс призупинив тренування в Маямі приблизно за три тижні до свого арешту в п'ятницю. Незрозуміло, як нові юридичні проблеми може вплинути на його можливість битися у серпні, чи пізніше.

Нагадаємо, перший бій боксерів завершився внічию.

Напередодні поліція заарештувала Джервонту за домашнє насильство. Боксер перебував у виправному центрі імені Тернера Гілфорда Найта в окрузі Маямі-Дейд, штат Флорида. Після внесення застави його звільнили.