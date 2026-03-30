Український чемпіон висловив готовність побитись із непереможеним Стівенсоном

Чемпіон WBO Global у першій напівсередній вазі Арам Фаніян (26-2, 6 КО) висловився про гіпотетичну битву проти Шакура Стівенсона (25-0, 11 КО).

Його слова наводить Sport Arena.

Українець вірменського походження заявив про свою готовність побитись проти непереможеного американця. Також Фаніян не проти побоксувати проти інших топових бійців своєї вагової категорії.

"Однозначно, я готовий битись як зі Стівенсоном, так і з іншими топами цієї ваги. Мені було дуже цікаво відбоксувати з Теофімо Лопесом, але він підійнявся вище. Стівенсон та Кейшон Девіс – це наразі два імені, які виділяються в моїй вазі. Я готовий боксувати як з ними так і з іншими. Наша ціль залишається незмінною – завоювати пояс чемпіона світу, і ми до неї йдемо", – сказав Фаніян.

Український боксер назвав Стівенсона крутим бійцем та погодився, що Шакур заслужено перебуває у трійці найкращих у світі незалежно від вагової категорії.

За словами Арама, Шакур дуже технічний та розумний боксер, який добре відчуває своїх суперників. Він переконаний, що американець не затримається у цій вазі та піде на підвищення.

Нагадаємо, що у своєму крайньому бою Стівенсон переміг Теофімо Лопеса за одноголосним рішенням суддів – тричі по 119:109. Кривдник Лопеса втратив чемпіонський пояс за версією WBC у легкій вазі. Натомість звитяга принесла бійцю із США пояси The Ring і WBO у напівлегкій вазі.

Раніше Олександр Усик заявив, що саме Шакур, на його думку, є першим номером рейтингу P4P після відходу на пенсію Теренса Кроуфорда.

Щодо Арама Фаніяна, то промоутер Spartabox Faniian Promotions Ігор Фаніян анонсував повернення боксера. 4 квітня 2026 року Арам поб'ється проти аргентинця Ігнасіо Давіда Ірібаррена. Наприкінці січня 2025-го Арам захистив титул WBO Global, здобувши перемогу у 12-раундовому протистоянні з аргентинцем Ніколасом Харою.