Шакур: Перше місце у рейтингу P4P належить Усику

Олександр Булава — 11 березня 2026, 17:47
Шакур: Перше місце у рейтингу P4P належить Усику
Шакур Стівенсон – Вільям Сепеда
Чемпіон WBO у першій напівсередній вазі Шакур Стівенсон (25–0, 11 КО) заявив, що володар поясів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24–0, 15 КО) є найкращим боксером у світі незалежно від вагової категорії.

Про це американець розповів у соцмережі "Х".

Боксер відреагував на слова Усика, який назвав його лідером P4P.

"Ти один із моїх улюблених бійців у боксі зараз, чемпіоне. Перше місце належить тобі.

Мій час ще настане", – сказав Стівенсон.

Наступний бій Усик проведе 23 травня проти Ріко Верховена. Світова боксерська рада (WBС) санкціонувала цю битву. Це буде перший поєдинок для непереможеного українця після другої перемоги нокаутом над британцем Даніелем Дюбуа.

