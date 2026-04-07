Чемпіон Бокс

Шакур відреагував на можливе проведення бою з непереможеним абсолютом

Денис Іваненко — 7 квітня 2026, 11:10
Володар пояса WBO в першій напівсередній вазі Шакур Стівенсон (25-0, 11 КО) висловився про потенційне протистояння у ринзі з абсолютним чемпіоном світу у другій легшій вазі Наої Іноуе (32-0, 27 КО).

Він це зробив у соцмережі X.

Американець відповів на твіт, де йшлось про те, що це найкращі бійці в захисті та нападі станом на зараз. Фанати обговорювали можливий спаринг або ж навіть офіційний бій між ними та його перебіг.

Шакур не залишив це без уваги. Він заявив, що цього не буде та пояснив свою позицію.

"Він занадто маленький, це буде не чесно", – написав Стівенсон.

Зазначимо, що різниця в чинних дивізіонах боксерів складає понад 11 кілограмів. Обидва вони наразі входять у трійку рейтингу P4P.

Іноуе свій наступний бій проведе 2 травня в Токіо. Його суперником буде ще один непереможений японець Дзунто Накатані (32-0, 24 КО).

25-річний Шакур востаннє змагався 1 лютого. Тоді він здолав Теофімо Лопеса одноголосним рішенням суддів.

Читайте також :
Український чемпіон висловив готовність побитись із непереможеним Стівенсоном
Шакур Стівенсон Наоя Іноуе

Шакур Стівенсон

Український чемпіон висловив готовність побитись із непереможеним Стівенсоном
Неймовірний боксер, з яким ніхто й близько не міг зрівнятися: "Залізний Майк" оцінив кар'єру скандального Девіса
Шакур: Перше місце у рейтингу P4P належить Усику
Усик назвав свого нового лідера рейтингу P4P після закінчення кар'єри Кроуфорда
Ставте на нього всі гроші: Шакур назвав фаворита реваншу Мейвезер – Пак'яо

