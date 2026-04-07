Шакур відреагував на можливе проведення бою з непереможеним абсолютом

Володар пояса WBO в першій напівсередній вазі Шакур Стівенсон (25-0, 11 КО) висловився про потенційне протистояння у ринзі з абсолютним чемпіоном світу у другій легшій вазі Наої Іноуе (32-0, 27 КО).

Він це зробив у соцмережі X.

Американець відповів на твіт, де йшлось про те, що це найкращі бійці в захисті та нападі станом на зараз. Фанати обговорювали можливий спаринг або ж навіть офіційний бій між ними та його перебіг.

Шакур не залишив це без уваги. Він заявив, що цього не буде та пояснив свою позицію.

"Він занадто маленький, це буде не чесно", – написав Стівенсон.

Зазначимо, що різниця в чинних дивізіонах боксерів складає понад 11 кілограмів. Обидва вони наразі входять у трійку рейтингу P4P.

Іноуе свій наступний бій проведе 2 травня в Токіо. Його суперником буде ще один непереможений японець Дзунто Накатані (32-0, 24 КО).

25-річний Шакур востаннє змагався 1 лютого. Тоді він здолав Теофімо Лопеса одноголосним рішенням суддів.