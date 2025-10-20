Пол та Джервонта претендуватимуть на "значний бонус" у разі нокауту

Чемпіон світу з боксу за версією WBA Джервонта Девіс та шоумен Джейк Пол можуть отримати солідний фінансовий бонус за підсумками майбутнього поєдинку.

Про це DOUBL3 COVERAGE повідомив сам Пол.

За словами блогера, хоча у виставкових поєдинках не буває нокаутів, їхній контракт з Девісом передбачає значну виплату за таке завершення бою.

Втім, Пол не став озвучувати суму, яку боксери можуть отримати за нокаут суперника.

Поєдинок Джервонта – Пол відбудеться у п'ятницю, 14 листопада. Зустріч проходитиме на арені "Kaseya Center" у Маямі. Раунди триватимуть по 3 хвилини, а сам двобій буде 10-раундовим.

Раніше Девіс звів внічию поєдинок проти Ламонта Роуча (25-1-2, 10 КО). Їх реванш мав відбутися 16 серпня у Лас-Вегасі, але згодом бій відклали на невизначений час. Також була інформація, що Джервонта обдумує завершення кар'єри.

Щодо Пола, то в попередньому поєдинку Джейк здолав Хуліо Сезара Чавеса-молодшого (54-7-1, 34 КО). Бій пройшов усю дистанцію у 10 раундів та завершився перемогою Пола одноголосним рішенням суддів.

Раніше повідомлялось, що одним з суддів на поєдинку спортсменів буде штучний інтелект.