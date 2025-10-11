ШІ розсудить поєдинок Джейка Пола та Джервонти Девіса

Штучний інтелект стане одним з суддів на виставковому поєдинку між блогером Джейком Полом та чемпіона WBA Джервонти Девіса.

Про це повідомляє MMA Fighting.

Попри неофіційний статус бою, на ньому працюватимуть три судді, один з яких – на базі штучного інтелекту. Також повідомляється, що нокаут чи технічний нокаут можливі.

Загалом Атлетична комісія Флориди повідомила, що усе відбуватиметься у межах офіційного бою, окрім одного – він неофіційний та не зараховуватиметься до особистої статистики бійців.

Поєдинок Джервонта – Пол відбудеться у п'ятницю, 14 листопада. Зустріч проходитиме на арені "Kaseya Center" у Маямі. Раунди триватимуть по 3 хвилини, а сам двобій буде 10-раундовим.

Раніше Девіс звів внічию поєдинок проти Ламонта Роуча (25-1-2, 10 КО). Їх реванш мав відбутися 16 серпня у Лас-Вегасі, але згодом бій відклали на невизначений час. Також була інформація, що Джервонта обдумує завершення кар'єри.

Щодо Пола, то в попередньому поєдинку Джейк здолав Хуліо Сезара Чавеса-молодшого (54-7-1, 34 КО). Бій пройшов усю дистанцію у 10 раундів та завершився перемогою Пола одноголосним рішенням суддів.

Раніше шоумен впевнено заявив, що нокаутує Джервонту Девіса.