Неймовірний боксер, з яким ніхто й близько не міг зрівнятися: "Залізний Майк" оцінив кар'єру скандального Девіса

Легендарний Майк Тайсон (50-7, 44 КО) висловився про чемпіона світу за версією WBA у відпустці в легкій вазі Джервонту Девіса (30-0-1, 28 КО).

Своєю думкою він поділився в інтерв'ю Fight Hub TV.

За словами "Залізного Майка", 31-річний американець є єдиним боксером, якому він дає шанс у поєдинках проти Шакура Стівенсона чи Кейшона Девіса.

"Він чудовий боєць. Не знаю, чи він такий же серйозний, як раніше, але коли він був у формі, то був просто неймовірним бійцем, з яким ніхто й близько не міг зрівнятися. Він єдиний, кому я даю шанс проти Шакура чи Кейшона. "Танк" – це просто сила природи. Треба віддати йому належне. Він – справжній мужик", – сказав Тайсон.

У своєму крайньому поєдинку Девіс розписав нічию проти Ламонта Роуча. Тренер "Танка" вже анонсував повернення у ринг Джервонти.

Зазначимо, що Джервонта має певні проблеми із законом. У середині січня 2026 року місцева поліція видала ордер на арешт боксера. Девіса звинувачують у домашньому насильстві щодо його колишньої дівчини та спробі викрадення людини.

У листопаді минулого року Джервонта Девіс мав провести виставковий бій проти блогера Джейка Пола, однак чемпіона виключили з карда після звинувачень у домашньому насильстві.